Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor'u konuk edecek Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Romain Saiss'in durumu merak konusu olmuştu. İki futbolcunun durumu belli oldu.



GHEZZAL YOK, SAISS İÇİN KARAR GÜNEŞ'İN



Siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan ve tedavisi süren Rachid Ghezzal, Ümraniyespor maçında oynayamayacak. Trabzonspor ve Hatayspor maçlarını kaçıran Romain Saiss ise düzeldi ve Şenol Güneş'ten forma bekliyor. Saiss'in durumuna Güneş karar verecek.



EMRECAN UZUNHAN OYNAYACAK MI?



Öte yandan Beşiktaş'a bu sezon başında İstanbulspor'dan transfer edilen Emrecan Uzunhan'ın da tedavisi sürüyor. Genç stoperin bu maçta oynaması beklenmiyor.





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