Beşiktaş'ta üçüncü veda kapıda

Beşiktaş'ta sezon bitimiyle beraber Şenol Güneş'in birinci yardımcısı olan Bayram Bektaş kariyerine teknik direktör olarak devam etmek istediği için takımdan ayrılmak istediğini söyledi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta üçüncü veda kapıda
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11 Haziran 2023 10:03
Son güncelleme 11 Haziran 2023 10:13
Sözleşmeleri biten Atiba Hutchinson ve Kevin Nkoudou ile Konyaspor maçından sonra vedalaşan Beşiktaş'ta üçüncü ayrılık Bayram Bektaş'la yaşandı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in birinci yardımcısı olan Bektaş, Beşiktaş'la yollarını ayırma kararı aldı.

İstanbul'da Konyaspor'la 3-3 berabere kaldıkları sezonun kapanış karşılaşmasından sonra yöneticiler ve Şenol Güneş'le bir araya gelen Bayram Bektaş destekleri için teşekkür ederken, ayrılmak istediğini resmen bildirdi. UEFA Pro-Lisans sahibi olan deneyimli çalıştırıcı, kariyerine teknik direktör olarak devam etmek istediğini söyledi.

TEKLİF VAR

49 yaşındaki deneyimli hoca kendisine gelen teklifleri değerlendirerek önümüzdeki günlerde yeni yol haritasını belirleyecek. Bayram Bektaş'ın 2023-2024 sezonunda büyük olasılıkla teknik direktör sıfatıyla bir takımın başında yer alacağı ifade edildi. Sekiz yıldır teknik direktör olarak çalışan başarılı hoca geçmişte Elazığspor, Gaziantep B.Ş. Belediyespor, Ümraniyespor, Göztepe, Ankaragücü ve son olarak Samsunspor'da görev yapmıştı.

TOPLANTILARI YAPIYORDU

Profesyonel futbol kariyerine Fransa'da başlayan ve çok iyi derecede Fransızca konuşabilen Bayram Bektaş, Beşiktaş'ta yabancı oyuncularla Şenol Güneş arasında köprü görevini de üstleniyordu. Masuaku, Saiss, Rosier, Aboubakar ve Muleka gibi Fransızca konuşan futbolcularla çok yakın olan Bektaş, bu isimlerle sık sık motivasyon toplantıları gerçekleştiriyordu.

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