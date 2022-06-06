Beşiktaş'ta üçlü imza yakın!

Beşiktaş, transferde mutlu sona yakın…



Teknik Direktör Valerien İsmael'in listesinde bulunan 1.97'lik Hollandalı santrfor Wout Weghorst ile Faslı stoper Romain Saiss ile birkaç haftadır görüşmeler yapan siyah-beyazlı yönetim, sona geldi.



Her iki futbolcuyla da senelik maaş konusunda anlaşan Beşiktaş, ufak tefek pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi açıklamaları yapacak.



CENK TOSUN RAPORU: "ROTASYON"



Türkiye'de tatilini yapan Cenk Tosun'da sorun yok. Bonservisi elinde olan milli futbolcunun yıllık 2 milyon Euro'luk bir maaşla Beşiktaş'a geri dönmesi bekleniyor.



İsmael, Cenk'in forvet bölgesinde önemli bir rotasyon futbolcusu olduğunu yönetime iletti.



6-7 transfer yapmayı planlayan Beşiktaş, 2 forvet ve 1 stoper hamlesini bu 3 önemli isimle bitirecek.



TAKIMA MESAJ!



Kartal'ın hocası İsmael, futbolcularına mesaj gönderdi. Fransız hoca, öğrencilerinden kampa hazır gelmelerini istiyor. Valerien İsmael, geçen sezon kamp döneminin iyi geçmediğini, bu nedenle birçok oyuncunun form tutamadığının altını çizmişti.



