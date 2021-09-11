Beşiktaş'ta üç sakatlık şoku

Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Beşiktaş gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı.



Öncelikle Beşiktaş savunmasının önemli ismi Domagoj Vida, sakatlanarak kenara gelmek zorunda kaldı. Hırvat oyuncu, 12. dakikada kendini yere bıraktı ve yaklaşık 8 dakika kendini denedi ancak oyuna devam edemedi ve sekerek kenara geldi. Vida'nın yerine Welinton 20. dakikada oyuna dahil oldu.



Siyah-beyazlıların yeni yıldızı Alex Teixeira da ilk yarının son bölümünde sakatlık yaşadı. Maç öncesi de sakatlıktan yeni döndüğü için oynayıp oynamadığı belirsiz olan Brezilyalı, 43. dakikada yerini Can Bozdoğan'a bıraktı.



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da Alex için maç öncesinde, "Alex Teixeira oynamak istedi. Birlikte karar verdik." demişti.



66. dakikada kendini yere bırakan N'Koudou da 68. dakikada kenara geldi ve Gökhan Töre oyuna girdi.



SERGEN YALÇIN'DAN AÇIKLAMA



Maç sonunda Alex Teixeira'nın Dortmund maçında oynama ihtimalinin düşük olduğunu belirten Sergen Yalçın, "Sakatlık durumunu bilmiyorum, doktorla konuşmadım, yarın netleşir ama Alex'in oynayacağını zannetmiyorum, Vida ile Nkoudou'nun durumlarının ciddi olacağını düşünmüyorum. Alex'in arka adelesinde problem oldu, ne kadar olmaz, sonra belli olacak." ifadelerini kullandı.







