Beşiktaş'ta üç isimle 5'er yıllık imza

Altyapıya ağırlık veren Beşiktaş elindeki cevherleri kaptırmaya niyetli değil. Siyah beyazlılar üç futbolcuya da kısa sürede beşer yıllık imza attıracak.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta üç isimle 5'er yıllık imza
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26 Ocak 2022 11:09
Son dönemde, takımda artan hastalık ve sakatlıklar yüzünden altyapıdan çıkardığı oyunculara şans veren Beşiktaş, gençlik operasyonuna devam edecek.

Sergen Yalçın'ın ardından takımın başına geçen Önder Karaveli de altyapıya dönüş sisteminde kilit rol oynuyor. Elindeki genç yıldızları kaptırmak istemeyen siyah beyazlılar kaleci Ersin Destanoğlu, stoper Serdar Saatci ve sağ bek Rıdvan Yılmaz'la görüşmelere şimdiden başladı.

Beşiktaş'ın yeni sportif direktörü Ceyhun Kazancı, her üç oyuncuyla da görüşerek yönetimin uzun süreli sözleşme fikrini iletti. Önümüzdeki yıl sözleşmeleri bitecek olan oyuncularla 2027'ye kadar mukavele imzalanacak.

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