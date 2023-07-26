Beşiktaş'ta üç futbolcu yeni sözleşme bekliyor!

Beşiktaş'ta kaptan Cenk Tosun, kaleci Mert Günok ve orta sahanın başarılı ismi Salih Uçan'ın yeni sözleşme ve iyileştirme bekleyişi sürüyor.
Siyah-beyazlı yönetim sözleşmeleri Türk Lirası cinsinden olan milli oyuncuların yıllık garanti ücretlerine iyileştirme yapılması konusunda harekete geçmişti. Ancak yüksek enflasyona rağmen Cenk, Mert ve Salih'e henüz iyileştirme yapılmadı.
İKİ KATINA ÇIKACAK!
Geçen sezon düzenli olarak ilk 11'de görev yapan üç oyuncunun sözleşmesi de 2024'te bitecek. Takım kaptanı Cenk Tosun 10 milyon lira, Mert ve Salih 8'er milyon lira garanti ücret alıyor. Güncel kurla Cenk'in kazancı 335 bin euroya, Mert ve Salih'in kazançları ise 266 bin euroya denk geliyor.
Yönetim, bu üç oyuncunun yıllık garanti ücretlerini yaklaşık 20 M₺ seviyesine çıkarmayı planlıyor.
Siyah-beyazlı yönetim sözleşmeleri Türk Lirası cinsinden olan milli oyuncuların yıllık garanti ücretlerine iyileştirme yapılması konusunda harekete geçmişti. Ancak yüksek enflasyona rağmen Cenk, Mert ve Salih'e henüz iyileştirme yapılmadı.
İKİ KATINA ÇIKACAK!
Geçen sezon düzenli olarak ilk 11'de görev yapan üç oyuncunun sözleşmesi de 2024'te bitecek. Takım kaptanı Cenk Tosun 10 milyon lira, Mert ve Salih 8'er milyon lira garanti ücret alıyor. Güncel kurla Cenk'in kazancı 335 bin euroya, Mert ve Salih'in kazançları ise 266 bin euroya denk geliyor.
Yönetim, bu üç oyuncunun yıllık garanti ücretlerini yaklaşık 20 M₺ seviyesine çıkarmayı planlıyor.