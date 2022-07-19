BOYD, ISMAEL'İN BEĞENİSİNİ KAZANDI

BOYD KALIP, N'KOUDOU GİDEBİLİR

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSLARI

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesinde Avusturya'da kamp yapmıştı. Siyah-beyazlı takımın yaptığı bu kampta bazı isimler Fransız teknik direktör Valerien Ismael'in gözüne girdi. O isimlerden birinin Tyler Boyd olması gözlerden kaçmadı.Avusturya kampı, Tyler Boyd ve transferde Lorient ile anılan Kevin N'Koudou'nun rollerini değiştirdi. Boyd, antrenman ve hazırlık maçı performansıyla Ismael'in beğenisini kazandı. N'Koudou'nun ise 3-4-3 sistemine uyum sağlayamadığı göze çarptı.Fransız çalıştırıcı Ismael'in takımdan gönderilecek futbolcular listesinde yer alan Boyd'u rotasyonda kullanabileceği iddia ediliyor. N'Koudou ise Lorient ile anlaşma sağlanabilirse takımdan ayrılacak.2021-22 sezonunda formasını giydiği Çaykur Rizespor'da 29 maçta 1781 dakika süre alan Tyler Boyd, 2 gol 2 asistlik performans sergilemişti. N'Koudou ise geçen sezon sezon Beşiktaş'ta 17 maçta 644 dakika süre aldı ve 4 gol kaydetti.