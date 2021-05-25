Beşiktaş'ta Tyler Boyd kararsızlığı

Beşiktaş'ta sezonun ikinci yarısını Sivasspor'da kiralık geçiren Tyler Boyd için nasıl bir karar verileceği merakla bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Tyler Boyd kararsızlığı
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25 Mayıs 2021 11:55
Beşiktaş'ta devre arasında Sivasspor'a kiralanan Tyler Boyd için karar verilmedi.

Kartal'a geri dönen ABD'li futbolcu, yabancı sınırından dolayı lisansı çıkarılmasa da diğer kadro dışı kalan isimlerden farklı olarak idmanlara takımla devam etmişti. Ancak kadroya katılması beklenirken Sivasspor'a kiralanmıştı.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 26 yaşındaki futbolcuyu yine istediklerini açıklarken Beşiktaş cephesi kararını teknik heyetin de raporuna göre verecek.


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