Beşiktaş'ta Tyler Boyd bilmecesi!

Demir Grup Sivasspor 'la kiralık sözleşmesi biten Tyler Boyd'un durumu belirsizliğini koruyor.



ABD'li oyuncunun kariyerine Beşiktaş 'ta devam etmek istediği ve bu konudaki talebini siyah-beyazlı yöneticilere ilettiği ortaya çıktı. Ancak yönetim ve teknik heyetin, Boyd'la ilgili henüz kesin bir karar vermedikleri vurgulandı.



Sivasspor'un bir sezon daha kiralamak istediği tecrübeli futbolcunun koşulların oluşması halinde kırmızı-beyazlı takıma gidebileceği aktarıldı.



