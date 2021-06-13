Beşiktaş'ta Tyler Boyd bilmecesi!

Demir Grup Sivasspor'la kiralık sözleşmesi biten Tyler Boyd'un durumu belirsizliğini koruyor.

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Beşiktaş'ta Tyler Boyd bilmecesi!
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13 Haziran 2021 09:58
Demir Grup Sivasspor 'la kiralık sözleşmesi biten Tyler Boyd'un durumu belirsizliğini koruyor.

ABD'li oyuncunun kariyerine Beşiktaş 'ta devam etmek istediği ve bu konudaki talebini siyah-beyazlı yöneticilere ilettiği ortaya çıktı. Ancak yönetim ve teknik heyetin, Boyd'la ilgili henüz kesin bir karar vermedikleri vurgulandı.

Sivasspor'un bir sezon daha kiralamak istediği tecrübeli futbolcunun koşulların oluşması halinde kırmızı-beyazlı takıma gidebileceği aktarıldı.


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