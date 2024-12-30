Serdal Adalı, takımın başına yeniden Sergen Yalçın'ı getirmeyi planlıyor. Yalçın, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'ı şampiyon yaparak büyük bir başarıya imza atmış ve kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı.
TARAFTARLAR VE CAMİA UMUTLU
Serdal Adalı, kulüp için en doğru teknik direktörün Yalçın olduğuna inanıyor ve bu yönde görüşmelere başlayacak. Yönetim, Yalçın'la anlaşma sağlanması halinde, 2.5 sezonluk uzun süreli bir sözleşme imzalamak niyetinde. Taraftarlar ve camia, Yalçın'ın geri dönüşüyle birlikte Beşiktaş'ın yeniden ayağa kalkmasını bekliyor.
DÖNÜM NOKTASI OLABİLİR
Yalçın'ın Beşiktaş'a dönüşü, hem kulübün hem de futbolseverlerin büyük ilgisini çekerken, Adalı'nın başkanlık döneminin başlangıcında alacağı bu kararın, Beşiktaş için önemli bir dönüm noktası olacağı düşünülüyor.
Beşiktaş'ta tüm gözler Sergen Yalçın'da!
Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı, teknik direktörlük görevi için takımın başına Sergen Yalçın'ı getirmeyi planlıyor.
Serdal Adalı, takımın başına yeniden Sergen Yalçın'ı getirmeyi planlıyor. Yalçın, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'ı şampiyon yaparak büyük bir başarıya imza atmış ve kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı.
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