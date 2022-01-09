Beşiktaş'ta tüm gözler Batshuayi'de!

Çaykur Rizespor deplasmanına önemli eksiklerle giden Beşiktaş'ta gözler golcü futbolcu Michy Batshuayi'de olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta tüm gözler Batshuayi'de!
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09 Ocak 2022 10:37
Michy Batshuayi
Michy Batshuayi
Beşiktaş
Beşiktaş, Rizespor mücadelesine özellikle hücum hattında önemli eksiklerle çıkacak. Skor üretme anlamında forvet hattına yardımcı olan ideal kadrodan hiçbir isim bugün kadroda yok.

Bundan dolayı Kara Kartal'ın bu akşam Rizespor karşılaşmasındaki gol yükü, tamamen Michy Batshuayi'de olacak. Belçikalı golcü, bu akşam ortaya koyacağı performansla takımına zaferi getiren isim olmaya çalışacak.

28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 22 maçta 6 gol ve 3 asistle oynamıştı. 

 
 


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