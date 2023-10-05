Beşiktaş'ta tüm gözler Aboubakar'da

Beşiktaş'ta Konferans Ligi'nde bu sezon hiçbir maçı boş geçmeyen Vincent Aboubakar, siyah-beyazlıların en önemli silahı olarak öne çıkıyor.

, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta tüm gözler Aboubakar'da
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05 Ekim 2023 09:47
Konfernas Ligi ikinci haftasında sahasında Lugano'yu konuk edecek Beşiktaş'ta, Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar'ın ismi öne çıkıyor.

Kara Kartal'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, Avrupa'da bu sezonki başarılı performansıyla büyük beğeni kazanmıştı. Yıldız santrfor, 6 ön eleme ve bir Konferans Ligi maçında toplamda 7 karşılaşmada 5 gol ve 2 asistlik performans ortaya koymuştu.

Ligdeki son 3 maçında da gol atma başarısı gösteren yıldız isim, formunun zirvesinde olduğunu gösterdi. Başarılı isim, bu akşam da atacağı gollerle Kara Kartal'a galibiyeti getiren isim olmaya çalışacak.



Öte yandan Aboubakar'ın Beşiktaş formasıyla Avrupa'da toplamda 11 golü bulunuyor. Yıldız santrfor, bu sayıyı 14'e tamamlarsa Siyah-Beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu'nu yakalayacak. 

 
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