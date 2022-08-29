TUANZEBE İÇİN YENİ GÖRÜŞME YAPILACAK

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

TUANZEBE'NİN PERFORMANSI

Stoper transferi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, İngiltere Premier Lig'de Manchester United forması giyen Axel Tuanzebe için yeniden atağa kalktı. Siyah-beyazlılar için bu hafta kritik olacak.Isak Hien transferinden sonuç alamayan Beşiktaş, alternatif isimleri değerlendiriyor. Tuanzebe konusunda Beşiktaş'ın ısrarcı olduğu ve futbolcunun transferinin sonuçlandırılması için bu haftanın kritik olduğu öğrenildi. United ile oyuncunun kiralanması için yeni bir görüşme yapılacak.Geçen sezon İtalyan ekibi Napoli'de forma giyen 28 yaşındaki futbolcunun güncel transfer piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor. Beşiktaş'ın daha önce 500 bin euro kiralama bedeli ve futbolcuya da 1.5 milyon önerdiği gündeme gelmişti.Premier Lig'de 28 maça çıkan Tuanzebe, kariyeri boyunca 124 karşılaşmada forma giydi ve 2 gol 2 asist yaptı. Güçlü fiziğinin yanı sıra tekniğiyle de dikkat çeken Tuanzebe için Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in de çok ısrarcı olduğu biliniyor. Tuanzebe geçen sezon Napoli'de sakatlığı nedeniyle 8 maç kaçırdı. Bir önceki sezon ise 20 maçta oynayamadı.