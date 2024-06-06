Beşiktaş'ta transferler Bronckhorst'a bağlı

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde yapılacak transferler için beklemeye geçildi.
Mevcut listede olan isimlerle görüşmeler devam etse de henüz somut adımlar atılmadı.
RAPOR SUNULACAK
Edinilen bilgilere göre, teknik direktörlüğe Giovanni van Bronckhorst'un gelişi sonrasında, kendisine rapor sunulacak.
Yeni hoca ve yönetimin ortak görüşü doğrultusunda transfer konusunda adın atılması bekleniyor.
Mevcut listede olan isimlerle görüşmeler devam etse de henüz somut adımlar atılmadı.
RAPOR SUNULACAK
Edinilen bilgilere göre, teknik direktörlüğe Giovanni van Bronckhorst'un gelişi sonrasında, kendisine rapor sunulacak.
Yeni hoca ve yönetimin ortak görüşü doğrultusunda transfer konusunda adın atılması bekleniyor.