Beşiktaş'ta transferler Bronckhorst'a bağlı

Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe Giovanni van Bronckhorst'un gelişi sonrasında, kendisine transfer raporu sunulacak. Somut adımlar, hoca ile yönetimin ortak kararına göre atılacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta transferler Bronckhorst'a bağlı
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06 Haziran 2024 12:04
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde yapılacak transferler için beklemeye geçildi.

Mevcut listede olan isimlerle görüşmeler devam etse de henüz somut adımlar atılmadı.

RAPOR SUNULACAK

Edinilen bilgilere göre, teknik direktörlüğe Giovanni van Bronckhorst'un gelişi sonrasında, kendisine rapor sunulacak.

Yeni hoca ve yönetimin ortak görüşü doğrultusunda transfer konusunda adın atılması bekleniyor. 

 
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