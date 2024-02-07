Beşiktaş'ta transfere opsiyon engeli

Orta sahaya transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanabilir.
Beşiktaş ön libero transferinde Marko Grujic için Porto ile görüşmelerini hızlandırdı. Siyah-beyazlılar bu sezon fazla forma giyemeyen 27 yaşındaki Sırp futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
PORTO BONSERVİSLE SATMAK İSTİYOR
Siyah-beyazlıların bu isteğine karşın Porto'nun oyuncuyu bonservisiyle satmaya yanaştığı belirtilirken iki taraf arasında pazarlıkların sürdüğü ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Porto ile bu sezon 13 maça çıkan Grujic, bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.
Beşiktaş ön libero transferinde Marko Grujic için Porto ile görüşmelerini hızlandırdı. Siyah-beyazlılar bu sezon fazla forma giyemeyen 27 yaşındaki Sırp futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
PORTO BONSERVİSLE SATMAK İSTİYOR
Siyah-beyazlıların bu isteğine karşın Porto'nun oyuncuyu bonservisiyle satmaya yanaştığı belirtilirken iki taraf arasında pazarlıkların sürdüğü ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Porto ile bu sezon 13 maça çıkan Grujic, bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.