Beşiktaş'ta transfere opsiyon engeli

Ön libero transferinde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Marko Grujic transferi için Porto ile görüşmelerini hızlandırdı. Beşiktaş'ın oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtilirken, Porto'nun Grujic'i bonservisiyle satmak istediği ifade edildi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta transfere opsiyon engeli
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07 Şubat 2024 11:52
Son güncelleme 07 Şubat 2024 11:56
Orta sahaya transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanabilir.

Beşiktaş ön libero transferinde Marko Grujic için Porto ile görüşmelerini hızlandırdı. Siyah-beyazlılar bu sezon fazla forma giyemeyen 27 yaşındaki Sırp futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

PORTO BONSERVİSLE SATMAK İSTİYOR

Siyah-beyazlıların bu isteğine karşın Porto'nun oyuncuyu bonservisiyle satmaya yanaştığı belirtilirken iki taraf arasında pazarlıkların sürdüğü ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI 

Porto ile bu sezon 13 maça çıkan Grujic, bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı. 

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