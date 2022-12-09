Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor... Önceki gün takımın kamp yaptığı Antalya'ya gelen Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik patron Şenol Güneş ile transfer zirvesi yaptı.Başkan, transfer talebinde bulunan Güneş'e,dedi.Güneş, öncelikli olarak her iki bek ve stopere takviye talebinde bulundu. Şartlara göre her iki kanatta oynama özelliğine sahip oyuncular istediğini söyledi. Tecrübeli hoca,ifadelerini kullandı.Başkan Çebi ise yapılacak takviyelerin gidecek isimlerin durumuna göre belirleneceğini belirtirken, en az 3 ismin kadroya katılmasının hedeflendiği öğrenildi. Başkan Çebi, son olarakyorumunda bulundu.Öte yandan Şenol Güneş'in;ve'u kadroda düşünmediği belirtildi.