Beşiktaş'ta transfer rotası belli

Rafa Silva ve İmmobile'ye imza attıran Beşiktaş, forvete ve kanatlara bir takviye daha yapacak. Defansta da çalışmaları olan Siyah-beyazlılar, yerli ve yabancı adaylarla görüşmeleri hızlandıracak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta transfer rotası belli
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Temmuz 2024 11:40
Beşiktaş kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Rafa Silva ve İmmobile gibi yıldızlarla camiayı heyecanlandıran Siyah-beyazlılar, eksik mevkiilere takviyelere devam edecek. Özellikle forvet hattı ve kanatlara çalışmalar olacak.

HÜCUMDA ADAYLAR BELLİ

Sebastian Haller listede ilk sırada gelirken Milan'da kadroda düşünülmeyen Divock Origi'nin de Beşiktaş'a önerildiği bildirildi. Ancak şu anda Origi için resmi bir temas olmadığı kaydedildi.

Kanatlar için David Neres ile beraber Angel Correa ve Armand Lauriente de adaylar arasında.

SAVUNMAYA DA TAKVİYE

Savunmada ise Gabriel Paulista'nın yanına güçlü bir isim aranıyor. Stuttgart'tan Zagadou ve Çaykur Rize'den Emirhan Topçu isimleri sol stoperde öne çıkıyor.

Van Bronckhorst ile görüşmeler sürekli yapılıyor. Hollandalı hocanın transfer raporlarına göre çalışmalar şekil alıyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery