Beşiktaş'ta transfer rotası belli

Beşiktaş kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Rafa Silva ve İmmobile gibi yıldızlarla camiayı heyecanlandıran Siyah-beyazlılar, eksik mevkiilere takviyelere devam edecek. Özellikle forvet hattı ve kanatlara çalışmalar olacak.
HÜCUMDA ADAYLAR BELLİ
Sebastian Haller listede ilk sırada gelirken Milan'da kadroda düşünülmeyen Divock Origi'nin de Beşiktaş'a önerildiği bildirildi. Ancak şu anda Origi için resmi bir temas olmadığı kaydedildi.
Kanatlar için David Neres ile beraber Angel Correa ve Armand Lauriente de adaylar arasında.
SAVUNMAYA DA TAKVİYE
Savunmada ise Gabriel Paulista'nın yanına güçlü bir isim aranıyor. Stuttgart'tan Zagadou ve Çaykur Rize'den Emirhan Topçu isimleri sol stoperde öne çıkıyor.
Van Bronckhorst ile görüşmeler sürekli yapılıyor. Hollandalı hocanın transfer raporlarına göre çalışmalar şekil alıyor.
Rafa Silva ve İmmobile gibi yıldızlarla camiayı heyecanlandıran Siyah-beyazlılar, eksik mevkiilere takviyelere devam edecek. Özellikle forvet hattı ve kanatlara çalışmalar olacak.
HÜCUMDA ADAYLAR BELLİ
Sebastian Haller listede ilk sırada gelirken Milan'da kadroda düşünülmeyen Divock Origi'nin de Beşiktaş'a önerildiği bildirildi. Ancak şu anda Origi için resmi bir temas olmadığı kaydedildi.
Kanatlar için David Neres ile beraber Angel Correa ve Armand Lauriente de adaylar arasında.
SAVUNMAYA DA TAKVİYE
Savunmada ise Gabriel Paulista'nın yanına güçlü bir isim aranıyor. Stuttgart'tan Zagadou ve Çaykur Rize'den Emirhan Topçu isimleri sol stoperde öne çıkıyor.
Van Bronckhorst ile görüşmeler sürekli yapılıyor. Hollandalı hocanın transfer raporlarına göre çalışmalar şekil alıyor.
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