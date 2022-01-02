Beşiktaş'ta transfer planı: 1 kesin 2 belki!

Hücumda yaşanan sıkıntıyı Caleb Ekuban'ı kadrosuna katarak çözmeyi planlayan Beşiktaş, Vida'nın takımdan ayrılması halinde stoper mevkiine de takviye yapacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ta transfer planı: 1 kesin 2 belki!
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02 Ocak 2022 12:26
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Caleb Ekuban
Caleb Ekuban
Trabzonspor
Beşiktaş, gol kısırlığını Caleb Ekuban'ı kiralayarak çözmeyi hedeflerken Genoa'nın bonservis bedeli istemesi halinde başka isimlere yönelecek.

Stoper mevkiinde Vida, Welinton, Montero, Necip ve Serdar ile 5 oyuncuya sahip olan Kartal'da savunmaya yönelik transfer ise bu isimlerden birisinin gitmesine bağlı. Beş futbolcu arasında Domagoj Vida liste başında bulunuyor.

Bu sezon gole sebebiyet veren hatalarıyla dikkat çeken Hırvat stoperin sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Ancak Beşiktaş yönetimi, yıldız oyuncuyu devre arasında gönderip, mali yükünden kurtulmayı amaçlıyor. Taliplilerden Vida'nın yarım sezonluk maaşının karşılanması ve cüzi miktarda bonservis bedeli istenecek.  

 
 


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