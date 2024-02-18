Beşiktaş'ta transfer mesajı

Beşiktaş Yönetimi, transferin son gününde Ernest Muçi ve Al-Musrati gibi iki üst düzey oyuncuya imza attırarak herkesi şaşırttı. Siyah-beyazlı taraftarlar da bu hamleler sonrasında büyük mutluluk yaşadı.
YAZ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
Beşiktaşlı taraftarlar, 'Acaba yaz aylarında da böyle kaliteli transferler olacak mı' diye sorarken, yönetim gelecek sezon hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirledi ve yaz transfer dönemi için şimdiden düğmeye bastı.
"ASIL FİLM YAZ AYLARINDA"
Siyah-beyazlı yöneticilerin "Ocak transferleri fragmandı, asıl film yaz aylarında" mesajını verdiği ortaya çıktı.
"RAKİPLER GÖLGEDE KALACAK"
Yönetimden bazı isimlerin "Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transferleri bizim transferlerimizin gölgesinde kalacak" dediği öğrenilirken, hummalı bir çalışma içine girildiği belirtildi.
Yönetimin öncelikli hedefi ise; kulübe para kazandıracak isimler. Kaleciden santrfora kadar tüm bölgelere oyuncu bakılıyor.
YAZ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
Beşiktaşlı taraftarlar, 'Acaba yaz aylarında da böyle kaliteli transferler olacak mı' diye sorarken, yönetim gelecek sezon hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirledi ve yaz transfer dönemi için şimdiden düğmeye bastı.
"ASIL FİLM YAZ AYLARINDA"
Siyah-beyazlı yöneticilerin "Ocak transferleri fragmandı, asıl film yaz aylarında" mesajını verdiği ortaya çıktı.
"RAKİPLER GÖLGEDE KALACAK"
Yönetimden bazı isimlerin "Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transferleri bizim transferlerimizin gölgesinde kalacak" dediği öğrenilirken, hummalı bir çalışma içine girildiği belirtildi.
Yönetimin öncelikli hedefi ise; kulübe para kazandıracak isimler. Kaleciden santrfora kadar tüm bölgelere oyuncu bakılıyor.