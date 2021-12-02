Beşiktaş'ta transfer kararı!

Beşiktaş'ın ligde devre arasına kadar alacağı sonuçlar transferdeki yol haritasını da belirleyecek. Siyah-beyazlı yönetim takımın ayağa kalkması halinde kadroya takviye yapacak, aksi halde geleceğe yönelik adımlar atılacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta transfer kararı!
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02 Aralık 2021 08:02
Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de üst üste alınan mağlubiyetlerle sarsılan Beşiktaş'ta, yönetim kurulu önümüzdeki dönem sergilenecek performansa göre transfer politikası belirleyecek.

Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yola devam etme kararı alan siyah-beyazlılar, devre arasına kadar oynanacak maçlarda umut veren bir futbol ve sonuçlar elde edilmesi durumunda takıma uygun koşullarla takviye yapacak. Kurda yaşanan sert dalgalanmalar nedeniyle dövizle transferin ekonomik olarak büyük risk taşıdığını gören Beşiktaş Yönetimi çok dikkatli bir strateji izleyecek.

İlk planda devre arasında transferden öte eldeki verimsiz isimlerin bazılarıyla yollarını ayırarak tasarruf yapmayı planlayan yönetim, önce limitlerde yer açmaya çalışacak. Kalan haftalarda kötü gidişatın devam etmesi ve olası teknik direktör değişikliğinin olması halinde ise transfere tamamen soğuk bakacak olan siyah-beyazlılar, tüm enerjisini gelecek sezon için yeni bir kadro oluşturmak üzerine harcayacak.

Özellikle scoutların izlediği yerli ve yabancı genç yetenekleri alarak yeni bir gelecek kurmayı planlayan siyah-beyazlı yönetim, bunun ilk adımlarını devre arasında atmanın hesaplarını yapıyor.


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