Beşiktaş'ta transfer için son karar!

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, takımdan ayrılması beklenen Francisco Montero'dan boşalacak 1 kişilik kontenjanı defans için kullanılacak. Bu nedenle hücum hattına yurt dışı transferi, sürpriz bir ayrılığın gerçekleşmesine bağlı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta transfer için son karar!
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27 Ağustos 2023 12:50
Son güncelleme 27 Ağustos 2023 12:51
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sağ stoper özelinde yürütülüyor.

Avrupa pazarına giriş yapan ve fırsat arayan Beşiktaş'ın, stoper takviyesinin ardından yabancı defterini kapatma ihtimali oldukça yüksek. Sebebi ise kadrodaki yabancı oyuncu sayısı.

Mevcut durumda 14 yabancısı bulunan Kartal'da Francisco Montero takımdan ayrılacak ve yerine savunmaya bir oyuncu transferi gerçekleştirilecek. Francisco Montero'nun Belçika ve İspanya'dan bazı takımlarla temasta olduğu kaydedildi. 24 yaşındaki futbolcunun ayrılığı sonrası 1 kişilik kontenjan yine stoper ile doldurulacak. 



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