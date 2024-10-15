Beşiktaş'ta transfer için gözler Muçi'ye çevrildi

Beşiktaş'ın genç Arnavut yıldızı Ernest Muçi'nin, ara transfer döneminde satılması Siyah Beyazlılar transferde gaza basacak.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta transfer için gözler Muçi'ye çevrildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ekim 2024 11:07
Beşiktaş'ın Ocak ayı transfer döneminde kadroya en az üç takviye yapması bekleniyor. Siyah Beyazlılarda bu transferlerin gerçekleşebilmesi için gözler 23 yaşındaki Arnavut futbolcu Ernest Muçi'ye çevrildi.

İYİ BAŞLAMADI

Geçtiğimiz sezon devre arasında 10 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Arnavut yıldız Ernest Muçi, bu sezona iyi başlayamadı. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un satılmasına onay verdiği Muçi'den beklenen bonservis bedeli gelirse yönetimin ocak ayında eli çok rahatlayacak.

POTANSİYELİ YÜKSEK

Geçen sezon İngiltere Premier Lig ekiplerinin ilgisinin olduğu Ernest Muçi için bu sezon Beşiktaş'ın kapısı çalınmış değil. Potansiyeli çok yüksek olan Arnavut oyuncunun UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçlarda kendisini göstererek istenen teklifi getirmesi bekleniyor. Giovanni van Bronckhorst'un sezon başına göre daha fazla şans vermeye başladığı Muçi son üç karşılaşmaya ilk 11'de başlamasına rağmen gol ya da asist katkısı sağlayamadı. 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery