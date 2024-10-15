Beşiktaş'ta transfer için gözler Muçi'ye çevrildi

Beşiktaş'ın Ocak ayı transfer döneminde kadroya en az üç takviye yapması bekleniyor. Siyah Beyazlılarda bu transferlerin gerçekleşebilmesi için gözler 23 yaşındaki Arnavut futbolcu Ernest Muçi'ye çevrildi.
İYİ BAŞLAMADI
Geçtiğimiz sezon devre arasında 10 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Arnavut yıldız Ernest Muçi, bu sezona iyi başlayamadı. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un satılmasına onay verdiği Muçi'den beklenen bonservis bedeli gelirse yönetimin ocak ayında eli çok rahatlayacak.
POTANSİYELİ YÜKSEK
Geçen sezon İngiltere Premier Lig ekiplerinin ilgisinin olduğu Ernest Muçi için bu sezon Beşiktaş'ın kapısı çalınmış değil. Potansiyeli çok yüksek olan Arnavut oyuncunun UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçlarda kendisini göstererek istenen teklifi getirmesi bekleniyor. Giovanni van Bronckhorst'un sezon başına göre daha fazla şans vermeye başladığı Muçi son üç karşılaşmaya ilk 11'de başlamasına rağmen gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
İYİ BAŞLAMADI
Geçtiğimiz sezon devre arasında 10 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Arnavut yıldız Ernest Muçi, bu sezona iyi başlayamadı. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un satılmasına onay verdiği Muçi'den beklenen bonservis bedeli gelirse yönetimin ocak ayında eli çok rahatlayacak.
POTANSİYELİ YÜKSEK
Geçen sezon İngiltere Premier Lig ekiplerinin ilgisinin olduğu Ernest Muçi için bu sezon Beşiktaş'ın kapısı çalınmış değil. Potansiyeli çok yüksek olan Arnavut oyuncunun UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçlarda kendisini göstererek istenen teklifi getirmesi bekleniyor. Giovanni van Bronckhorst'un sezon başına göre daha fazla şans vermeye başladığı Muçi son üç karşılaşmaya ilk 11'de başlamasına rağmen gol ya da asist katkısı sağlayamadı.