Beşiktaş'ta transfer için gaza basıldı: 2 veda, 2 imza

Beşiktaş'ta bu sezon istenen performans bir türlü sergilenemedi. Siyah-beyazlı idareciler, yeni sezon planklamasına Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda başladı.



Gedson Fernandes'i transfer eden Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in transfer raporundan ayrıntılar..



Batshuayi ve Larin ayrılıyor



Beşiktaş, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedeflerine ulaşamadığı sezonu hücum hattındaki büyük belirsizlikle kapatıyor.



Kartal beklentileri karşılayamayan Michy Batshuayi'nin yanı sıra sözleşmesi biten Cyle Larin'le çok yüksek ihtimalle yollarını ayıracak.



Güven'in durumu belirsiz, Kenan isteneni veremedi



Larin gibi kontratı tamamlanmak üzere olan Güven Yalçın'ın durumu henüz kesinleşmedi. İlk 11'de düzenli oynamak isteyen genç forvetin takımdan ayrılma olasılığı hiç de az değil. Batshuayi gibi beklentilerin altında kalan Kenan Karaman'ın sözleşmesi sürüyor ancak milli oyuncu yeterince güven vermiyor.



Valerien Ismael'den iki santrafor talebi



Teknik Direktör Valerien Ismael hücum hattındaki bu belirsizliğin gelecek sezona ilişkin planları olumsuz yönde etkilemesinden çekiniyor.



Batshuayi ve Cyle Larin'e sıcak bakmayan Fransız hocanın forvet bölgesinin mutlaka iki yeni golcüyle güçlendirilmesini istediği aktarıldı.



Sörloth'a onay verdi, Cenk Tosun listede



Sörloth'a onay veren teknik patron, tartışılmayacak bir golcüyü daha kadroya katmak zorunda olduklarına inanıyor. Bu ismin Cenk Tosun olabileceği ifade edildi.



Everton'la sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek Cenk'in Beşiktaş'a dönmenin hazırlıklarını yaptığı öğrenildi. 30 yaşındaki oyuncu yaşadığı sakatlıklar yüzünden bu sezon 3 maçta forma giyerken sadece 11 dakika sahada kaldı.





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