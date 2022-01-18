Beşiktaş'ta transfer için açıklama bekleniyor

Sosyal medya hesabı üzerinden Vodafone Park'ta Beşiktaş forması ile fotoğrafını paylaşan Habib Ahmed Hassan için transfer açıklaması beklendiği belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'ta transfer için açıklama bekleniyor
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18 Ocak 2022 16:39
Beşiktaş'ta, Ahmet Hassan'ın oğlu, Habib Ahmed Hassan için transfer açıklaması beklendiği ifade edildi.

Mısır basınında yer alan haberlere göre; Vodafone Park'ta siyah-beyazlı forma ile poz veren Habib Ahmed Hassan'ın transferi için kısa sürede kulübü FC Mars'tan açıklanma beklendiği belirtildi.

Haberde, Habib Ahmed Hassan'ın Mars kulübüne, 3. Lig ekibi ekibi Al Nujoum'dan kiralandığı vurgulandı.



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