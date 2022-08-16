AMIRI İÇİN CEVAP BEKLENİYOR

BEŞİKTAŞ NE TEKLİF ETTİ?

FASSNACHT TRANSFERİNDE DURUM

FUTBOLCU DA İSTİYOR

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için mücadele edecek Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanacak. Siyah-beyazlılar, hafta sonuna kadar iki futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor.Beşiktaş, Alman ekibi Bayer Leverkusen ile Nadiem Amiri transferi için görüşmelerini bir süredir sürdürüyordu. 9 milyon euro bonservis istenen 25 yaşındaki futbolcu kulübüyle görüşme yaptı ve kolaylık istedi. Alman ekibi Beşiktaş'ın kiralama teklifine cuma gününe kadar cevap verecek.Siyah-beyazlılar Amiri'nin 2 milyon euro olan maaşının tamamını karşılayıp 500 bin euro da bonus önermişti. Orta sahada çift yönlü oynayabilen futbolcu 5 kez Almanya Milli Takımı'nın formasını terletti. Amiri, geride bıraktığımız sezon 32 resmi maça çıkarken, 2 gol, 4 asistlik skor katkısı gösterdi.Beşiktaş, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de ifade ettiği gibi 'en başından beri' listesinde olan Christian Fassnacht konusunda da mutlu sona yakın. Kulüpler bonservis konusunda el sıkıştı ancak; ödeme planı üzerinde müzakereler devam ediyor.Bilindiği üzere Young Boys 4 milyon euro bonservis istiyordu. Siyah-beyazlıların ise en son 3.3 milyon euro önerdiği gündeme gelmişti. Futbolcunun da ayrılmak ve Beşiktaş'a katılmak için ısrarcı olması transferde önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.Bu sezona Young Boys'ta fırtına gibi başlayan Fassnacht, 4 maçta 2 gol 1 asistlik performans sergilemiş ve daha sonra sakatlanmıştı. Sakatlığı bulunan Fassnacht'ın en erken 2 hafta sonra çalışmalara başlayabileceği biliniyor.