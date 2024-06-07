Beşiktaş'ta transfer bitmeye yakın: Gabriel Paulista

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Gabriel Paulista isminde son aşamaya geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta transfer bitmeye yakın: Gabriel Paulista
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07 Haziran 2024 21:52
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, stoper takviyesi için girişimlerini sıklaştırdı.

BİTMEYE EN YAKIN İSİM

Sercan Dikmen'nin haberine göre; Beşiktaş, yeni sezonun ilk transferini stoper bölgesine yapmaya hazırlanıyor.

Haberde; Beşiktaş'ın Stevan Savic, Gabriel Paulista ve Mats Hummels gibi isimler arasından transferini bitirmeye en yakın olduğu ismin Gabriel Paulista olduğu kaydedildi.

3 YILLIK ANLAŞMA

Öte yandan haberde; stoperde Beşiktaş'ın birinci önceliği konumunda olan Gabriel Paulista ile 2 artı 1 yıl ya da 3 yıllık bir anlaşma üzerinden konuşulduğu ifade edildi.

GABRIEL PAULISTA KİMDİR?

33 yaşındaki Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'nın kulübü Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.

Kariyeri boyunca Villarreal, Arsenal, Valencia ve Atletico Madrid gibi üst düzey takımlarda forma giyen Paulista, geçtiğimiz sezonun devre arasında bedelsiz şekilde Valencia'dan Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Paulista, geçtiğimiz sezon 24 resmi maçta görev yaptı ve skor katkısında bulunamadı.



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