Beşiktaş'ta Trabzonspor öncesi zorlu maratonu

Portekiz'de Sporting Lizbon maçını oynayan Beşiktaş, Cumartesi günkü Trabzonspor maçına Cuma günü tek idman yaparak çıkabilecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Trabzonspor öncesi zorlu maratonu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Kasım 2021 02:44
Portekiz'de Sporting Lizbon ile karşılaşan Beşiktaş, Trabzonspor maçına tam dinlenemeden çıkacak.

Maç yorgunluğu nedeniyle Beşiktaş teknik heyeti, Portekiz'de geceyi geçirerek İstanbul'a dönmeyi tercih etmişti. Trabzonspor maçını Cumartesi günü saat 19:00'da oynayacak olan Beşiktaş'ta takım kafilesi Lizbon'dan İstanbul'a Perşembe günü saat 17:30'da inecek.

İstanbul'a döndüğü Perşembe günü antrenmana çıkmayacak olan Beşiktaş, Cuma günü yapılacak çalışmanın ardından Trabzonspor maçının saatini bekleyecek.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.