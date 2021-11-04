Portekiz'de Sporting Lizbon ile karşılaşan Beşiktaş, Trabzonspor maçına tam dinlenemeden çıkacak.
Maç yorgunluğu nedeniyle Beşiktaş teknik heyeti, Portekiz'de geceyi geçirerek İstanbul'a dönmeyi tercih etmişti. Trabzonspor maçını Cumartesi günü saat 19:00'da oynayacak olan Beşiktaş'ta takım kafilesi Lizbon'dan İstanbul'a Perşembe günü saat 17:30'da inecek.
İstanbul'a döndüğü Perşembe günü antrenmana çıkmayacak olan Beşiktaş, Cuma günü yapılacak çalışmanın ardından Trabzonspor maçının saatini bekleyecek.
Maç yorgunluğu nedeniyle Beşiktaş teknik heyeti, Portekiz'de geceyi geçirerek İstanbul'a dönmeyi tercih etmişti. Trabzonspor maçını Cumartesi günü saat 19:00'da oynayacak olan Beşiktaş'ta takım kafilesi Lizbon'dan İstanbul'a Perşembe günü saat 17:30'da inecek.
İstanbul'a döndüğü Perşembe günü antrenmana çıkmayacak olan Beşiktaş, Cuma günü yapılacak çalışmanın ardından Trabzonspor maçının saatini bekleyecek.