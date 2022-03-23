Beşiktaş'ta Trabzonspor mesaisi başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına üç günlük iznin ardından başladı.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından üç takım halinde dar alanda çift kale maç oynadığı bildirildi.



Miralem Pjanic ile Welinton Souza'nın takımdan ayrı çalıştığı aktarıldı.



Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına perşembe günü devam edecek.





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