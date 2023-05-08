Beşiktaş'ta Tosun Paşa iş başında

Devre arasında ABD Ligi'nden iyi teklifler alan Cenk Tosun, Beşiktaş'ta kalmayı tercih etti. Bu sezon 13. golünü kaydetti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Tosun Paşa iş başında
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08 Mayıs 2023 09:07
Cenk Tosun
Cenk Tosun
Beşiktaş
Beşiktaş'ın hücumdaki büyük silahı Cenk Tosun farkını bir kez daha ortaya koydu.

ŞENOL GÜNEŞ İLE KENDİNİ BULDU

Valerien İsmael döneminde maçlara hiç 11'de başlamayan tecrübeli hücum oyuncusu sadece 1 defa Trabzonspor karşılaşmasında fileleri sarsabilmişti. İsmael ayrıldıktan sonra Şenol Güneş gelince o da kendini buldu.

ABD'YE GİTMEMİŞTİ

Deneyimli hoca onu kanat forvet olarak kullandı. Stoperler Vincent Aboubakar ile meşgulken, Cenk yaptığı koşularla ceza sahasına girdi ve gollerini sıraladı. Yıldız isim son olarak Antalyaspor filelerini de boş geçmedi. Attığı kritik golle takımını 2-1 öne geçiren isim oldu. Bu Cenk Tosun'nu bu sezon kaydettiği 13. gol olarak not defterine yazıldı. 31 yaşındaki golcünün 2 de asisti bulunuyor. Cenk devre arasında ABD Ligi'nden teklifler almış ancak Beşiktaş için savaşmaya devam edeceğini belirterek gitmemişti.

ANTALYA MAÇLARI CENK'E GÖRE

Cenk Tosun, Antalyaspor maçlarını seviyor. Tecrübeli futbolcu kariyerinde en yüksek golü Konyaspor ve Antalyaspor ağlarına gönderdi. İki takımın filelerini de 8'er defa havalandırdı. 

 
 

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