Beşiktaş'ta toplantı; futbolculardan özür

Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 0 çekilmesi, ligde de lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düşülmesinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın sorumluluğu üzerine almıştı.Milli arada oyuncularını mental açıdan yukarı çekip, saha içi oyun disiplini oturtmak için çabalayan deneyimli hoca, birebir ve toplu görüşmeler yaparken, idmanlarda takıma uyarılarda bulunuyor.Bireysel performanslarda yaşanan sıkıntılar üzerine oyuncuların da Sergen Yalçın'a, "Sorun tamamen bizden kaynaklı. Bu durumu düzelteceğiz. Kötü performans gösterdik, sizin istediklerinizi yerine tam olarak getiremedik, bunun için özür dileriz. Kendimizi toparlayıp iyi sonuçlar alacağız" ifadeleriyle karşılık verdikleri belirtildi.