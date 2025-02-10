Beşiktaş'ta Tom Green göreve başladı

Beşiktaş'ın yeni analiz antrenörü Tom Green, Sivas deplasmanında teknik heyetle birlikte göreve başladı.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Tom Green göreve başladı
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10 Şubat 2025 12:07
Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görevine getirilen Tom Green, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti.

33 yaşındaki antrenör Sivasspor ile deplasmanda oynanan maçta tribüne çıkarak görevine başladı.

Tom Green, maç esnasında tribünden maçı analiz ederken özel bir cihazla da veriler anında kulübüye de aktarıldı.

Daha önce Stoke City, Derby County ve Burton Albion'da da görev alan Green, 2017 yılında Jose Mourinho döneminde Manchester United'a katıldı.

O tarihten bu yana United'da çalışan Green, maç analizcisi olan Ole Gunnar Solskjaer ile de birlikte çalıştı.

Tom Green, maç öncesinde, maç anında ve sonrasında değerlendirmelerini ve gözlemlerini teknik heyete aktaracak.


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