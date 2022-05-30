Beşiktaş'ta Tolga Ciğerci sürprizi!

Birçok oyuncusunun sözleşmesi biten Beşiktaş'ta yeni sezon. öncesi büyük bir değişim yaşanacak. Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda orta saha kurgusu büyük önem taşıyor.



Yeni statü sonrası yerli oyunculardaki rotasyonu güçlendirmek isteyen Kara-Kartal, hamlelerini bu doğrultuda yapıyor.

Orta sahaya takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a sürpriz bir öneri geldi.



TOLGA CİĞERCİ SÜRPRİZİ!



Başakşehir'deki sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi. Turuncu-lacivertlilerden ayrılmaya hazırlanan 30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de kalmak istiyor.



MENAJERİ BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞTÜ!



Deneyimli oyuncunun menajeri, Beşiktaş yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Yeni statü nedeniyle yerli oyuncusu sıkıntısından bahseden Ciğerci'nin menajeri, oyuncusunun takımda önemli bir alternatif olabileceğini söyledi.



Tolga'nin 6 ve 8 numarayı beraber oynayacak ideal rotasyon oyuncusu olması büyük avantaj olarak gösteriliyor. Sezonu Başakşehir'de tamamlayan Tolga Ciğerci, Süper Lig'de 32 maçta forma giydi. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.





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