Beşiktaş'ta Tiran maçı bazı oyuncular için son şans olacak

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2.tur rövanş maçı sonrasında bazı oyuncular ile yollarını ayırabilir. Şenol Güneş, performansı soru işareti olan futbolculara son kez şans verecek.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Tiran maçı bazı oyuncular için son şans olacak
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01 Ağustos 2023 10:26
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kadroyu ve oyun sistemini belirleme çalışmalarında son aşamaya geldiklerini belirtip, perşembe günü KF Tiran takımıyla oynayacakları Avrupa Konferans Ligi karşılaşmasının 'karar maçı' olacağını söyledi.

Tecrübeli çalıştırıcı genel olarak tüm oyuncularının idmanlardaki gayretlerinden ve maçlarda gösterdikleri performanstan memnun olduğunu vurguladı.

Güneş, sistem ve verimlilik açısından beklentilerini karşılayamayan bazı isimlerle ise KF Tiran karşılaşmasından sonra yollarını ayıracaklarını ifade etti.

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