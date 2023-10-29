Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'a, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Norveç deplasmanında Bodo Glimt'e mağlup olarak çifte şok yaşayan Beşiktaş'ta moraller bir hayli bozuk. Siyah-beyazlılar yarın Tüpraş Stadı'nda Gaziantep FK'yı yenerek ayağa kalkmanın hesaplarını yapıyor.
Siyah-beyazlı takımın Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Gaziantep maçı öncesi takımı ayağa kaldırabilmek için formül arıyor. Bodo Glimt deplasmanında alınan yenilgi takımda mental çöküntüye yol açtı. Yılmaz ve ekibi motivasyon toplantılarıyla futbolculara sürekli psikolojik destek veriyor. Burak Yılmaz ve yardımcılarının oyuncularla genel ve özel görüşmeler yaparak moral aşılamaya çalıştıkları aktarıldı. Siyah-beyazlı oyuncuların da en kısa sürede toparlanmak için kendi aralarında toplantılar gerçekleştirdikleri ifade edildi.
Diğer yandan Gaziantep maçı Burak Yılmaz'ın takımdaki geleceği için de büyük önem taşıyor. Galibiyet halinde Yılmaz ve ekibi rahat bir nefes alacak. Puan kaybı halinde ise olağanüstü kongreye kadar görevde kalacağı açıklanan Burak Yılmaz'ın durumu da tehlikeye girecek. Siyah-beyazlı yönetimin bu durumda Burak Yılmaz'ın durumunu yeniden masaya yatırabileceği ileri sürüldü.
3 MAÇTA 2 YENİLGİ
Beşiktaş, Şenol Güneş'in istifası ardından geçici olarak göreve getirilen Burak Yılmaz yönetiminde 3 maça çıkarken 1 galibiyet, 2 yenilgi aldı. Yılmaz'la İstanbulspor engelini kayıpsız geçen siyah-beyazlı takım, Galatasaray ve Bodo Glimt deplasmanlarından eli boş ayrıldı.
Siyah-beyazlı takımın Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Gaziantep maçı öncesi takımı ayağa kaldırabilmek için formül arıyor. Bodo Glimt deplasmanında alınan yenilgi takımda mental çöküntüye yol açtı. Yılmaz ve ekibi motivasyon toplantılarıyla futbolculara sürekli psikolojik destek veriyor. Burak Yılmaz ve yardımcılarının oyuncularla genel ve özel görüşmeler yaparak moral aşılamaya çalıştıkları aktarıldı. Siyah-beyazlı oyuncuların da en kısa sürede toparlanmak için kendi aralarında toplantılar gerçekleştirdikleri ifade edildi.
Diğer yandan Gaziantep maçı Burak Yılmaz'ın takımdaki geleceği için de büyük önem taşıyor. Galibiyet halinde Yılmaz ve ekibi rahat bir nefes alacak. Puan kaybı halinde ise olağanüstü kongreye kadar görevde kalacağı açıklanan Burak Yılmaz'ın durumu da tehlikeye girecek. Siyah-beyazlı yönetimin bu durumda Burak Yılmaz'ın durumunu yeniden masaya yatırabileceği ileri sürüldü.
3 MAÇTA 2 YENİLGİ
Beşiktaş, Şenol Güneş'in istifası ardından geçici olarak göreve getirilen Burak Yılmaz yönetiminde 3 maça çıkarken 1 galibiyet, 2 yenilgi aldı. Yılmaz'la İstanbulspor engelini kayıpsız geçen siyah-beyazlı takım, Galatasaray ve Bodo Glimt deplasmanlarından eli boş ayrıldı.