Beşiktaş'ta tepki: 'İnşallah maçlarımız adil yönetilmeye başlar'

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Rizespor'u 3-2 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Emre Kocadağ'ın sözleri...



Hatayspor'un maçın tarihiyle ilgili yaptığı başvuruya olumsuz yanıt vermesine değinen Kocacağ, "Amacımız fikstürdeki haksızlığı gidermek ve sporcu sağlığını önde tutmak. Beşiktaş bu dönemde, fair play içinde kalarak, sezon başından beri yaptığı transferlerle, hiçbir arka kapıyı zorlamadan, her şeyi kurallar çerçevesinde yaparak belli bir noktaya geldi. Bütün Anadolu kulüpleriyle iyi ilişkilerimiz var. Bu tarz iyi ilişkilerimizin olduğu, sporcu sağlığının hassas olduğu dönemde iki tarafın yararına da olacak bir ertelemenin kabul edilmemesi düşündürücü. Yayıncı kuruluş isterse değişikliği yapabilir." dedi.



"İLGİNÇ AÇIKLAMALAR GELİYOR, ŞAŞIRIYORUZ"



Rakiplerin kendi maçları öncesinde farklı bir havaya büründüğünü söyleyen yönetici, "İlginç bir stres ortamı oluşturuluyor, televizyon programlarında da işleniyor. Rakiplerden ilginç açıklamalar geliyor. Yöneticiler, hocalar Beşiktaş maçıyla alakalı konuşmalar yapıyor, bunlar ilginç durumlar. İlginç bir stres yaşatma çabası var. Rakipler en ufak tökezlerse yarış dışında kalacak. Onlar daha stres altında, hissediyoruz." ifadelerini kullandı.



"SESSİZLİĞE BÜRÜNENLER OLMUŞTU"



Hakem yönetimlerine tepki gösteren ve Fenerbahçe'ye göndermeye yapan idareci, "Bugünkü hakem yönetimi memnun edici değildi, çok tartışmalı kararlar vardı. Hakem camiasıyla, MHK ile, VAR ile, yayıncı ile ilgili yapılan açıklamalar vardı. Kötü giderken yapılan açıklamalar sessizliğe bürünmüştü. Bizde mi MHK'ye, hakemlere ithamlarla dolu açıklamalar mı yapmalıyız? İnşallah bu açıklamaları yapmamıza gerek kalmadan maçlarımız adil yönetilmeye başlar." diye konuştu.



"ABOUBAKAR G.SARAY MAÇINDA OLUR"



Aboubakar'ın Galatasaray maçında dönmesinin daha muhtemel olduğunu da belirten Emre Kocadağ, "Aboubakar belki Hatayspor maçında olmayacak ama ben Galatasaray maçında hazır olacağını düşünüyorum. Daha antrenmana çıkmadığı için Hatayspor maçı zor gözüküyor." diyerek sözlerini noktaladı.



