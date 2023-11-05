Beşiktaş'ta 3 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü kongre öncesi adaylar transfer çalışmalarına öncelik verdi. Mevcut yönetim seçime kadar Burak Yılmaz'la devam kararı alırken kongre sonrası yeni bir teknik direktörün gelmesi bekleniyor.
Yeniden adaylık için yeşil ışık yakan mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, Joachim Löw'le anlaşmak için harekete geçti. Seçim çalışmalarını sürdüren Asbaşkan Emre Kocadağ ise Sergen Yalçın'la görüşüyor. Haberin detaylarını aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ'A TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE 2 ADAY
Yeniden adaylık için yeşil ışık yakan mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, Joachim Löw'le anlaşmak için harekete geçti. Seçim çalışmalarını sürdüren Asbaşkan Emre Kocadağ ise Sergen Yalçın'la görüşüyor. Haberin detaylarını aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ'A TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE 2 ADAY