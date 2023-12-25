Beşiktaş'ta teknik direktörde 1,5 yıl kriteri!

Ankaragücü (1-1), Fenerbahçe (1-3) ve Alanyaspor (1-3) ile oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybederek zirve yarışından tamamen kopan Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'ın yerine göreve getirilecek yeni teknik direktör için arayışlar devam ediyor.
Siyah-beyazlı yönetimde teknik adam konusundaki çalışmaları bizzat Başkan Hasan Arat'ın yürüttüğü belirlendi. Başkan Arat'ın, Atakaş Hatay maçından sonra lige verilecek kısa arada çalışmaları sonuçlandırarak yeni teknik direktöre imza attırmayı planladığı ifade edildi.
3 Aralık'ta gerçekleşen olağanüstü genel kurulda 1,5 yıllığına başkanlık koltuğuna oturan Hasan Arat, teknik direktörün görev süresinin de 1,5 sene olmasını istiyor. Arat bu doğrultuda yeni yabancı teknik adamın hem kariyerli hem de 1,5 yıllık sözleşmeyi kabul edecek bir isim olmasını hedefliyor.
Siyah-beyazlılar teknik direktör arayışında şimdiye kadar Ole Gunnar Solskjaer ve Bruno Genesio ile temas kurdu. Manchester United'dan Kasım 2021'de ayrılan Norveçli çalıştırıcı Solskjaer 1,5 yıllık sözleşmeye sıcak bakmıyor. Başkan Hasan Arat'ın deneyimli teknik adamla görüşmeleri sürdürdüğü aktarıldı.
Başkan Arat ikinci olarak Fransız teknik direktör Bruno Genesio ile görüşme gerçekleştirdi. Rennes'deki görevinden geçen ay ayrılan Genesio'nun 1,5 yıllık sözleşmeye sıcak baktığı ancak transfere ilişkin taleplerde bulunduğu vurgulandı. Başkan Arat'ın Solskjaer veya Genesio ile anlaşma sağlanamaması halinde alternatif isimlerle görüşmelere başlayacağı belirtildi.
Siyah-beyazlı yönetimde teknik adam konusundaki çalışmaları bizzat Başkan Hasan Arat'ın yürüttüğü belirlendi. Başkan Arat'ın, Atakaş Hatay maçından sonra lige verilecek kısa arada çalışmaları sonuçlandırarak yeni teknik direktöre imza attırmayı planladığı ifade edildi.
3 Aralık'ta gerçekleşen olağanüstü genel kurulda 1,5 yıllığına başkanlık koltuğuna oturan Hasan Arat, teknik direktörün görev süresinin de 1,5 sene olmasını istiyor. Arat bu doğrultuda yeni yabancı teknik adamın hem kariyerli hem de 1,5 yıllık sözleşmeyi kabul edecek bir isim olmasını hedefliyor.
Siyah-beyazlılar teknik direktör arayışında şimdiye kadar Ole Gunnar Solskjaer ve Bruno Genesio ile temas kurdu. Manchester United'dan Kasım 2021'de ayrılan Norveçli çalıştırıcı Solskjaer 1,5 yıllık sözleşmeye sıcak bakmıyor. Başkan Hasan Arat'ın deneyimli teknik adamla görüşmeleri sürdürdüğü aktarıldı.
Başkan Arat ikinci olarak Fransız teknik direktör Bruno Genesio ile görüşme gerçekleştirdi. Rennes'deki görevinden geçen ay ayrılan Genesio'nun 1,5 yıllık sözleşmeye sıcak baktığı ancak transfere ilişkin taleplerde bulunduğu vurgulandı. Başkan Arat'ın Solskjaer veya Genesio ile anlaşma sağlanamaması halinde alternatif isimlerle görüşmelere başlayacağı belirtildi.