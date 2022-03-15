Beşiktaş'ta teknik direktör toplantısı!

Süper Lig'de sezonu ikinci olarak bitirmek isteyen Beşiktaş'ta Galatasaray mağlubiyetinin ardından teknik direktör Önder Karaveli'nin geleceği tartışılmaya başlandı.



Derbinin ardından özellikle sosyal medyada Önder Karaveli için sert tepkiler gündeme geldi. Galatasaray'a derbide 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta yönetim de yeni teknik adam için harekete geçti.



A Spor'un haberine göre; siyah-beyazlı idareciler, Vodafone Park'ta gelecek sezon takımın başına geçecek teknik adamı belirlemek adına bir araya geldi.



Sergen Yalçın sonrası takımı Önder Karaveli'ye emanet eden Beşiktaş'ın, teknik direktör listesinde birçok aday bulunuyor.



Beşiktaş'ta yönetimin teknik direktör konusunda seçimini yapması ve önümüzdeki günlerde bu kararı siyah-beyazlı camia ile paylaşması bekleniyor.





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