Beşiktaş'ta tek eksik Ghezzal

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı öncesi Rachid Ghezzal dışında tam kadro çalışmalarına devam ediyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta tek eksik Ghezzal
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04 Ocak 2023 09:11
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Beşiktaş, Kasımpaşa mücadelesi öncesi Rachid Ghezzal dışında tam kadro çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak Dünya Kupası'ndan sakat dönen Romain Saiss'in de önceki günkü idmanla birlikte takıma katılması, teknik heyeti bir hayli memnun etmişti. Ghezzal'in, Mart ayının ilk haftasında sahalara dönme ihtimali bulunurken, Saiss'in ise bir aksilik olmaması halinde Kasımpaşa karşısında 11'de olacağı konuşuluyor. 

 
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