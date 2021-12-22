Beşiktaş'ta Teixeira gaza bastı

Beşiktaş'ta adale sakatlığını atlatmasının ardından bireysel olarak çalışmalarına başlayan Alex Teixeira, hazırlıklarına kondisyoner eşliğinde devam ediyor.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Teixeira gaza bastı
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22 Aralık 2021 12:12
Alex Teixeira
Alex Teixeira
Beşiktaş
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Alex Teixeira, adale sakatlığını atlatmasının ardından bireysel olarak çalışmalarına başlamıştı. Dün de hazırlıklarına kondisyoner eşliğinde devam edilen Sambacı'nın, 23 Aralık Perşembe günü Vodafone Park'ta oynanacak Göztepe mücadelesinde riske edilmesi beklenmiyor.

Oğuzhan Özyakup 11'e geçiyor

Kartal'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Kayserispor ve Fenerbahçe maçlarında sonradan oyuna dahil olup etkili görüntü sergilemişti. Teknik sorumlu Önder Karaveli'nin takım kaptanları arasında yer alan oyuncuyu yarın akşam Vodafone Park'ta oynanacak Göztepe müsabakasının ilk 11'inde görevlendirmeyi düşündüğü ifade edildi. 

 


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