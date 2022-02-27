Beşiktaş'ta Teixeira etkisi devam ediyor

Beşiktaş'ın Sambacısı Alex Teixeira, Sivasspor maçını boş geçmedi. Batshuayi'nin attığı ilk golün asistini yapan başarılı futbolcu, Siyah-Beyazlı formayla son 5 maçta 3. kez skora katkı yapmayı başardı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Teixeira etkisi devam ediyor
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27 Şubat 2022 10:09
Alex Teixeira
Alex Teixeira
Beşiktaş
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Alex Teixeira, Sivasspor karşılaşmasına Michy Batshuayi'yle birlikte takımın gol umudu olarak çıktı. Sambacı, ilk 11'debaşladığı mücadelede başlangıç düdüğünün çalması sonrasında rakip kalede büyük baskı kurdu. Kırmızı- Beyazlı savunmacılar karşısında yıpratıcı bir etki gösteren Teixeira, başarılı futbolcu, mücadelenin 12. dakikasında Michy Batshuayi'nin attığı golün asistini yapan isim oldu. Rakip ceza alanı içinde kendisine gelen topu soğukkanlı bir biçimde Belçikalı forvetle buluşturan Teixeria, skorun sevincini takım arkadaşıyla birlikte yaşadı.

Oyundan çıkarken tepki gösterdi

Bu asistle beraber Beşiktaş formasıyla çıktığı son 5 maçta 3. kez skora katkı yapmayı başaran Alex, sezonun ilk yarısına göre daha efektif bir görüntü içerinde bulunuyor. Öte yandan karşılaşmanın 68'inci dakikasında teknik direktör Önder Karaveli tarafından oyundan alınan Teixeira, bu karardan dolayı tepkiliydi. Deneyimli oyuncu, yerini Güven Yalçın'a bırakırken tepkili bir görüntü sergiledi. 

 

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