Beşiktaş'ta Teixeira'dan sevindiren haber!

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Alex Teixeira, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları Altay maçı kamp kadrosuna dahil edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Teixeira'dan sevindiren haber!
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29 Aralık 2021 20:06
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında karşılaşacağı Altay maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Siyah Beyazlı ekipte sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan Alex Teixeira kamp kadrosunda yer aldı.

Alex Teixeira, 27 Kasım'daki Giresunspor maçı sonrası ilk kez kadroya alındı.

Ayrıca sakatlığı devam eden 4 futbolcu Altay maçı kamp kadrosunda yer almadı.

❌Mert Günok
❌Kevin N'Koudou
❌Gökhan Töre
❌Necip Uysal


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