Beşiktaş'ta tedbir kararı!

Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'la 5 Ocak Çarşamba akşamı Katar'da oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçı öncesi şok bir haberle sarsıldı. Üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kamp kadrosundan çıkarılan oyuncuların ileri tetkik ve takip süreçlerine devam edildiği duyuruldu. Necip, Can, Güven, Salih ve Serdar'ın Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı öğrenildi. Ancak üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren bu oyuncular, testlerinin pozitife dönme korkusu ve hastalığı diğer futbolculara bulaştırmaları endişesiyle İstanbul'da bırakıldı.Kartal'da Oğuzhan Özyakup'un testi geçtiğimiz cuma günü pozitif çıkmıştı. Tecrübeli oyuncunun karantina ve tedavi süreci devam ediyor. Beşiktaş, Katar'a 9 oyuncusundan yoksun gitti. Oğuzhan, Necip, Can, Güven, Salih ve Serdar hastalıkları, Nkoudou, Gökhan Töre ve Mert sakatlıkları yüzünden kadroda yer almadı.Katar'a götürülen ancak üst solunum yolu enfeksiyonu olan Ghezzal ise tedbir amaçlı olarak oynatılmayacak.Teknik Sorumlu Önder Karaveli yaşanan sıkıntı nedeniyle altyapıdan Göktuğ Baytekin, Emirhan İlkhan, Ege Tıknaz ve Emirhan Delibaş'ı kadroya dahil etti.