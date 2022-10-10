ÇEBİ'DEN ÖZEL TEBRİK

"ŞAMPİYONLUĞA ODAKLANDIM"

Beşiktaş'a Adana Demirspor'dan transfer edilen Tayyip Talha Sanuç, Giresunspor maçına başarılı performansıyla damga vurmuştu. 11'in vazgeçilmezi olan Sanuç'a Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimden özel bir tebrik geldi.22 yaşındaki stoper Fenerbahçe derbisinin ardından Giresunspor maçında da etkili bir görüntü çizdi. Maçın adamı olan Tayyip Talha Sanuç, siyah-beyazlılarda 11'in değişilmez ismi oldu. Beşiktaş yönetimi, futbolcuyu motivasyonu sebebiyle tebrik etti.Tayyip Talha Sanuç, 1-0 kazandıkları Giresunspor maçının ardından, "Beşiktaş için elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Tek odaklandığım şey şampiyonluk. Beşiktaş formasıyla ilk golü attığım için mutluyum. Şimdi önümüzde zorlu bir maç var. O maçı da kazanmaya çalışacağız. Kulübün, takımın içindeki ortam, hocanın bana davranışları yıllardır buradaymışım gibi. Bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum. İnşallah daha çok gol atarak bu aileye katkı vereceğim" ifadelerini kullandı.