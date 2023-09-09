Beşiktaş'ta Tayyip Talha sevinci

Beşiktaş'ın 23 yaşındaki stoperi dün bireysel çalışmalara başladı. Bu gelişme, Afrika Uluslar Kupası'na gitmeleri halinde Colley, Amartey ve Bailly'den ocak ayında yararlanamayacak olan Şenol Güneş'i mutlu etti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'ta Tayyip Talha sevinci
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09 Eylül 2023 10:52
Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç'un uzun süreli sakatlığının ardından çalışmalara başlaması hem teknik heyeti hem de yönetimi sevindirdi.

Fenerbahçe ile 2 Nisan'da oynanan derbide sakatlanan ve dizinden çapraz bağ ameliyatı geçiren genç stoper dünkü idmanda bireysel çalışmalara başlarken, kasım ayında da takımla birlikte idmanlara katılacak.



Tayyip Talha'nın sahalara dönmesi özellikle Teknik Direktör Şenol Güneş'e rahat bir nefes aldıracak. Colley, Amartey ve Bailly gibi defansta oynayan isimlerin ocak ayında Afrika Uluslar Kupası'na gitme ihtimalleri bulunuyor. Bu isimler bir süre takımdan ayrı kalırsa Tayyip Talha ilk 11'de oynamaya başlayacak.

Sakatlık dönüşünün her oyuncu için risk olduğunu belirten Şenol Güneş ise öğrencisine güveniyor. Tecrübeli çalıştırıcı, göreve geldiği dönemde de vazgeçilmezleri arasında yer alan Tayyip Talha'nın, verilen görevi yine eksiksiz yapacağını düşünüyor. Geçen sezon Adana Demirspor'dan transfer edilen milli stoper, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 22 maçta şans bulup iki kez rakip ağları havalandırdıktan sonra, yaşadığı şanssız sakatlıkla uzun süre sahalarda yerini alamadı. 

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