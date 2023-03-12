Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'e konuk olduğu maçta siyah-beyazlılara kötü bir haber geldi.
Beşiktaş'ta rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlanan Tayyip Talha Sanuç, maça devam edemedi ve sedyeyle kenara geldi.
Mücadelenin 40. dakikasında Tayyip Talha Sanuç'un yerine oyuna Romain Saiss dahil oldu.
Beşiktaş'ta rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlanan Tayyip Talha Sanuç, maça devam edemedi ve sedyeyle kenara geldi.
Mücadelenin 40. dakikasında Tayyip Talha Sanuç'un yerine oyuna Romain Saiss dahil oldu.
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