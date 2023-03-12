Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç sakatlandı

Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir ile karşılaştığı maçta Tayyip Talha Sanuç sakatlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç sakatlandı
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12 Mart 2023 19:47
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'e konuk olduğu maçta siyah-beyazlılara kötü bir haber geldi.

Beşiktaş'ta rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlanan Tayyip Talha Sanuç, maça devam edemedi ve sedyeyle kenara geldi.

Mücadelenin 40. dakikasında Tayyip Talha Sanuç'un yerine oyuna Romain Saiss dahil oldu.

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