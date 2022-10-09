Beşiktaş'ta Tayyip Talha parmak ısırttı!

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Tayyip Talha Sanuç, Giresunspor maçının adamı oldu. İşte Tayyip Talha'nın rakamlarla performansı...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Tayyip Talha parmak ısırttı!
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09 Ekim 2022 12:34
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynadığı Giresunspor maçını 1-0 kazandı. Bu maçta galibiyet golü atan Tayyip Talha Sanuç, saha içindeki performansıyla taraftarların gönlünü kazandı.

TAYYİP TALHA FARK YARATTI

Giresunspor - Beşiktaş maçında siyah-beyazlı formayla en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu Tayyip Sanuç oldu. 7 kez ikili mücadele kazanan Tayyip Talha, 3 kez hava topunu kaparken, 3 kez de topu uzaklaştırdı.

2 kez top kazanan Tayyip Talha Sanuç, 3 kez de boşta olan topu kazanmayı bildi. Tayyip Talha, Adana Demirspor'dan kadroya katılmıştı. 



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