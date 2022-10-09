TAYYİP TALHA FARK YARATTI

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynadığı Giresunspor maçını 1-0 kazandı. Bu maçta galibiyet golü atan Tayyip Talha Sanuç, saha içindeki performansıyla taraftarların gönlünü kazandı.Giresunspor - Beşiktaş maçında siyah-beyazlı formayla en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu Tayyip Sanuç oldu. 7 kez ikili mücadele kazanan Tayyip Talha, 3 kez hava topunu kaparken, 3 kez de topu uzaklaştırdı.2 kez top kazanan Tayyip Talha Sanuç, 3 kez de boşta olan topu kazanmayı bildi. Tayyip Talha, Adana Demirspor'dan kadroya katılmıştı.