HÜCUM AĞIRLIKLI FUTBOL

İKİ STOPER SAKAT

TALHA'NIN YANINDA MONTERO

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak maçta siyah-beyazlılarda savunma hattında kimlerin oynayacağı sorusu yanıt buldu.Ligde averajla 2'nci sıraya kadar yükselmesine rağmen eleştirilerden bir türlü kurtulamayan Valerien Ismael, Trabzonspor karşısında hücum ağırlıklı bir futbol oynatmayı düşünüyor.Orta saha ve hücum üçlülerini belirleyen Ismael'in yapacak olduğu tek tercih stoperde olacak. Giresunspor maçında hem Saiss hem de Emrecan'ın sakatlanması takımda bir anda sol stoper eksikliğine yol açtı.Takımda şu an Montero'dan başka sol stoper bulunmadığı için, Valerien Ismael'in Tayyip Talha'nın yanına İspanyol stoperi yazması bekleniyor. Defansın sağında Rosier, solunda ise Masuaku görev yaparken, kale yine Ersin'in olacak.