Beşiktaş'ta Tayyip Talha ilk kez 11'de

Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynadığı maçta Tayyip Talha Sanuç bir ilki yaşadı.
Beşiktaş'ın Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç, siyah-beyazlı takımda ilk kez 11'de görev aldı.
Siyah-beyazlı oyuncu, Medipol Başakşehir maçının 75. dakikasında Necip Uysal'ın yerine oyuna girerek ilk defa Beşiktaş formasıyla tanışmıştı.
Beşiktaş'ın Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç, siyah-beyazlı takımda ilk kez 11'de görev aldı.
Siyah-beyazlı oyuncu, Medipol Başakşehir maçının 75. dakikasında Necip Uysal'ın yerine oyuna girerek ilk defa Beşiktaş formasıyla tanışmıştı.
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