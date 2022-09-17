Beşiktaş'ta Tayyip Talha ilk kez 11'de

Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç ilk kez siyah beyazlı takımda 11'de görev aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Tayyip Talha ilk kez 11'de
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17 Eylül 2022 20:51
Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynadığı maçta Tayyip Talha Sanuç bir ilki yaşadı.

Beşiktaş'ın Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç, siyah-beyazlı takımda ilk kez 11'de görev aldı.

Siyah-beyazlı oyuncu, Medipol Başakşehir maçının 75. dakikasında Necip Uysal'ın yerine oyuna girerek ilk defa Beşiktaş formasıyla tanışmıştı.

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