Beşiktaş'ta Tayyip Talha için sürpriz gelişme!

Beşiktaş yerli bir stoper transferi yapacak. Siyah-beyazlılarda Adana Demirspor forması giyen Tayyip Talha Sanuç konusunda sıcak gelişmeler yaşandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Tayyip Talha için sürpriz gelişme!
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07 Eylül 2022 10:54
Stoper transferi yapmak isteyen Beşiktaş, bir süredir Adana Demirspor forması giyen Tayyip Talha Sanuç için görüşmeler yapıyordu. 22 yaşındaki futbolcu için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Transferde ibre yeniden Beşiktaş'a dönmüş durumda.

BEŞİKTAŞ'IN TAYYİP TALHA TEKLİFİ

Beşiktaş yetkilileri, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile Tayyip Talha Sanuç transferini görüştü. Siyah-beyazlılar futbolcunun transferi için 1.4 milyon euro önerdi.

ADANA DEMİRSPOR TEK SEFERDE İSTEDİ

Siyah-beyazlılar bu bedeli 3 taksitte ödemek istediğini bildirirken, Murat Sancak ise tutarın tek seferde ödenmesi talebinde bulundu. Aynı zamanda Oostende de Tayyip Talha transferi için devreye girmişti.

BELÇİKA EKİBİNİN PLANI

Adana Demirspor, Oostende ile futbolcunun transferi için pazarlık masasına otururken, Belçika ekibi ödeme planını uzun vadeli olarak sundu ve ibre böylece yeniden Beşiktaş'a dönmüş oldu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Karabükspor altyapısından yetişen futbolcu 2018 yılında 245 bin euro bedelle Adana Demirspor'a transfer olmuştu. Futbolcu bu sezon 3 maçta 195 dakika oynadı ve 1 de gol attı.





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