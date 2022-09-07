BEŞİKTAŞ'IN TAYYİP TALHA TEKLİFİ

ADANA DEMİRSPOR TEK SEFERDE İSTEDİ

BELÇİKA EKİBİNİN PLANI

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Stoper transferi yapmak isteyen Beşiktaş, bir süredir Adana Demirspor forması giyen Tayyip Talha Sanuç için görüşmeler yapıyordu. 22 yaşındaki futbolcu için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Transferde ibre yeniden Beşiktaş'a dönmüş durumda.Beşiktaş yetkilileri, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile Tayyip Talha Sanuç transferini görüştü. Siyah-beyazlılar futbolcunun transferi için 1.4 milyon euro önerdi.Siyah-beyazlılar bu bedeli 3 taksitte ödemek istediğini bildirirken, Murat Sancak ise tutarın tek seferde ödenmesi talebinde bulundu. Aynı zamanda Oostende de Tayyip Talha transferi için devreye girmişti.Adana Demirspor, Oostende ile futbolcunun transferi için pazarlık masasına otururken, Belçika ekibi ödeme planını uzun vadeli olarak sundu ve ibre böylece yeniden Beşiktaş'a dönmüş oldu.Karabükspor altyapısından yetişen futbolcu 2018 yılında 245 bin euro bedelle Adana Demirspor'a transfer olmuştu. Futbolcu bu sezon 3 maçta 195 dakika oynadı ve 1 de gol attı.